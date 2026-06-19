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В ДТП с иномаркой в Шахтах пострадал 13-летний велосипедист

В ДТП с иномаркой в Шахтах пострадал 13-летний велосипедист

Юный велосипедист попал в больницу после ДТП с иномаркой в Шахтах. По информации, предоставленной региональным Управлением ГИБДД, юный велосипедист оказался под колесами автомобиля «Хендай Солярис».

Инцидент произошел около дома № 26 по переулку Новочеркасскому вечером 18 июня. Согласно предварительным данным, подросток пытался пересечь проезжую часть на велосипеде, находясь в непосредственной близости от пешеходного перехода. В этот момент по дороге двигался 44-летний водитель автомобиля.

Вследствие аварии велосипедист получил травмы. Пострадавшего подростка госпитализировали в медицинское учреждение.
Фото: Госавтоинспекция РО
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