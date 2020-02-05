Футболист Павел Мамаев рассказал, почему перешел в «Ростов»



Футболист Павел Мамаев рассказал, почему перешел играть в клуб «Ростов». По словам игрока, ему нравится главный тренер команды Валерий Карпин.



Как известно, спортсмен выступал за «Краснодар». Из-за конфликта в кафе в центре Москвы его не только выгнали из команды, но и приговорили к 17 месяцам лишения свободы.



Спустя несколько месяцев заключения Мамаев вышел по УДО. Он заключил на два года контракт с «Ростовом». По словам самого игрока, передает «РИА спорт», ему нравятся обстановка и режим в команде. Ростовские врачи, которые ведут футболистов, были удивлены показателями Мамаева.



Однако главную роль в выборе команды для Павла сыграл тренер. По словам Мамаева, ему очень нравится Карпин, это и стало немаловажным фактором выбора игрока в пользу «желто-синих».