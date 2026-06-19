«Краснодар» выкупит Даниила Уткина у «Ростова»

Фото: ФК «Ростов»

«Краснодар» собирается выкупить 26-летнего полузащитника Даниила Уткина у «Ростова».Ранее сообщалось, что донской клуб арендует 22-летнего голкипера краснодарцев Даниила Голикова. Аренда 22-летнего вратаря может стать частью будущей сделки по переходу Уткина, информирует «СЭ».Напомним, в сезоне-2025/26 Даниил Уткин на правах аренды выступал за «Балтику» и «Торпедо». Всего за этот период он провел 15 матчей, отличившись 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Полузащитник является воспитанником «быков». По информации портала Transfermarkt, его рыночная цена равна 1,5 миллиона евро.