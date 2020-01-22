В товарищеском матче «Ростов» обыграл латвийскую «Ригу»



Футбольный клуб «Ростов» провёл очередной контрольный матч. На сборах в Абу-Даби «жёлто-синие» сыграли с латвийской «Ригой». Матч состоялся 24 января.



Счёт уже на второй минуте открыли футболисты «Риги». Дать ответ «Ростов» смог только на 27-й минуте. Статус-кво восстановил полузащитник Роман Ерёменко, который точным ударом отправил мяч в ворота соперника. Под занавес первого тайма Роман оформил дубль, и команды ушли в раздевалки со счётом 2:1 в пользу ростовчан.



Во время перерыва тренер Валерий Карпин полностью обновил состав «Ростова». На поле «жёлто-синие» владели преимуществом и смогли забить третий гол. Павел Мамаев шикарно реализовал пенальти, определив исход матча.



Сборы в Арабских Эмиратах закончились для «Ростова» победным матчем над «Ригой» со счётом 3:1. Уже в ночь на 24 января спортсмены вернутся в Россию.