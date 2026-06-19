Активы крупного на Дону зернотрейдера вновь выставили на торги за миллиарды рублей

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Очередной аукцион по продаже имущества АО «Родные поля» (ранее — ТД «РИФ») стартует с начальной ценой 11,7 миллиарда рублей. Предыдущие торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Информация о новом аукционе опубликована на площадке «ГИС Торги».На продажу выставлен 100% уставный капитал компании, представляющий собой крупный имущественный комплекс. Победитель аукциона получит земельный участок площадью 19,74 гектара с объектами в Ростовской области, зерновой терминал в порту Азова, склады и инфраструктуру в Ростове-на-Дону, а также флот из девяти судов.Принять участие в торгах можно, подав заявку до 6 июля. Аукцион состоится через три дня после окончания приема заявок.Право собственности на имущество «Родных полей» было национализировано по иску Генеральной прокуратуры РФ. Причиной стало владение активами компании лицом с двойным гражданством (Петра Ходыкина, имеющего гражданство Сент-Китс и Невис). Это является нарушением законодательства для стратегических предприятий в сфере продовольственной безопасности (если не было получено специальное разрешение).