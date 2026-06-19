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Активы крупного на Дону зернотрейдера вновь выставили на торги за миллиарды рублей

Активы крупного на Дону зернотрейдера вновь выставили на торги за миллиарды рублей

Очередной аукцион по продаже имущества АО «Родные поля» (ранее — ТД «РИФ») стартует с начальной ценой 11,7 миллиарда рублей. Предыдущие торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Информация о новом аукционе опубликована на площадке «ГИС Торги».

На продажу выставлен 100% уставный капитал компании, представляющий собой крупный имущественный комплекс. Победитель аукциона получит земельный участок площадью 19,74 гектара с объектами в Ростовской области, зерновой терминал в порту Азова, склады и инфраструктуру в Ростове-на-Дону, а также флот из девяти судов.

Принять участие в торгах можно, подав заявку до 6 июля. Аукцион состоится через три дня после окончания приема заявок.

Право собственности на имущество «Родных полей» было национализировано по иску Генеральной прокуратуры РФ. Причиной стало владение активами компании лицом с двойным гражданством (Петра Ходыкина, имеющего гражданство Сент-Китс и Невис). Это является нарушением законодательства для стратегических предприятий в сфере продовольственной безопасности (если не было получено специальное разрешение).
Фото: Donday
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