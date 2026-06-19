Провал в полтора метра образовался в центре Ростова на Ульяновской

Фото: Donday

Неприятный сюрприз ждал водителей и пешеходов в центре Ростова-на-Дону. По адресу: Ульяновская, 4 на проезжей части образовался огромный провал, который стремительно увеличивается в размерах. Кадры с места происшествия прислали в редакцию портала DonDay обеспокоенные местные жители.По словам ростовчан, дыра появилась более недели назад. Изначально она была небольшой, но со временем значительно «растянулась» как в длину, так и в глубину.Чтобы предупредить об опасности, неравнодушные граждане попытались оградить провал подручными средствами – палками, деревяшками и картоном. Однако самодельные ограждения не выдерживают погодных условий: ветер ломает конструкции, а их части проваливаются в образовавшуюся яму.Особую тревогу вызывает тот факт, что данный участок дороги уже ремонтировали в этом году. Тогда также образовывался небольшой провал, который оперативно устранили. Однако новый, гораздо более масштабный, провал возник прямо на месте предыдущего.