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Провал в полтора метра образовался в центре Ростова на Ульяновской

Провал в полтора метра образовался в центре Ростова на Ульяновской

Неприятный сюрприз ждал водителей и пешеходов в центре Ростова-на-Дону. По адресу: Ульяновская, 4 на проезжей части образовался огромный провал, который стремительно увеличивается в размерах. Кадры с места происшествия прислали в редакцию портала DonDay обеспокоенные местные жители.

По словам ростовчан, дыра появилась более недели назад. Изначально она была небольшой, но со временем значительно «растянулась» как в длину, так и в глубину.

Чтобы предупредить об опасности, неравнодушные граждане попытались оградить провал подручными средствами – палками, деревяшками и картоном. Однако самодельные ограждения не выдерживают погодных условий: ветер ломает конструкции, а их части проваливаются в образовавшуюся яму.

Особую тревогу вызывает тот факт, что данный участок дороги уже ремонтировали в этом году. Тогда также образовывался небольшой провал, который оперативно устранили. Однако новый, гораздо более масштабный, провал возник прямо на месте предыдущего.
Фото: Donday
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