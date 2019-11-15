Бывший заключённый Павел Мамаев провёл первый матч за ФК «Ростов»



В товарищеском матче с «Краснодаром» за «Ростов» впервые выступил Павел Мамаев. Игра прошла на поле «быков», и хозяева обыграли гостей со счётом 1:0. Встреча состоялась 17 ноября.



Для Мамаева, который недавно вышел из колонии, этот матч стал первым после освобождения.



Клубы заранее досьговорили, что товарищеский матч будет состоять из двух таймов по 40 минут. Уже на седьмой минуте «Краснодар» открыл счёт: Дмитрий Скопинцев отправил мяч в ворота «жёлто-синих» со штрафной линии.



После перерыва главный тренер «Ростова» Валерий Карпин провёл несколько замен. Он отправил отдыхать Мамаева, которого болельщики проводили аплодисментами. На 54-й минуте игры у дончан был шанс отыграться, но Хорен Байрамян ударил мимо ворот.



Хоть «жёлто-синие» и пытались изо всех сил изменить счёт, им это не удалось. Товарищеский матч закончился победой «Краснодара».