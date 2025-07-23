ФК «Ростов» несет убытки почти на два миллиарда рублей
Убытки футбольного клуба «Ростов» достигли почти двух миллиардов рублей. Об этом рассказал журналист Игорь Сергеев.
Из 16 клубов РПЛ ростовская команда занимает самую нижнюю позицию. В сравнении с прошлым годом ее доходы снизились на 14% и составили убыток в 1,93 миллиарда рублей.
Вместе с «Ростовом» убыточные позиции занимает «Балтика» из Калининграда и «Динамо» из Махачкалы. Зато на первом месте по доходам стоит ФК «Краснодар» с бюджетом в 26,52 миллиарда рублей.
Подчеркнем, что со следующего сезона РФС вводит жесткие требования к чистому капиталу клубов. Если у российских клубов будут отрицательный чистый капитал, им начнут отказывать в выдаче лицензии. А это будет ставить под вопрос их дальнейшее участие в матчах.