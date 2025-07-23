ФК «Ростов» несет убытки почти на два миллиарда рублей

Фото: Игорь Сергеев

Убытки футбольного клуба «Ростов» достигли почти двух миллиардов рублей. Об этом рассказал журналист Игорь Сергеев.Из 16 клубов РПЛ ростовская команда занимает самую нижнюю позицию. В сравнении с прошлым годом ее доходы снизились на 14% и составили убыток в 1,93 миллиарда рублей.Вместе с «Ростовом» убыточные позиции занимает «Балтика» из Калининграда и «Динамо» из Махачкалы. Зато на первом месте по доходам стоит ФК «Краснодар» с бюджетом в 26,52 миллиарда рублей.Подчеркнем, что со следующего сезона РФС вводит жесткие требования к чистому капиталу клубов. Если у российских клубов будут отрицательный чистый капитал, им начнут отказывать в выдаче лицензии. А это будет ставить под вопрос их дальнейшее участие в матчах.