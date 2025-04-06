Более 200 миллионов рублей составил годовой убыток ФК «Ростов»
За рассматриваемый период поступления в казну ростовского коллектива увеличились на 1,8%, достигнув значения в 2,57 миллиарда рублей. Дополнительно клуб получил целевое финансирование в размере 753 миллионов рублей.
В течение 2024 года «Ростов» привлек заемные средства на общую сумму 781,4 миллиона рублей.
Затраты на оплату труда сотрудников клуба составили 1,33 миллиарда рублей, что на 11,7% больше, чем аналогичный показатель в 2023 году.
Основная доля акций АО «Футбольный клуб "Ростов"» принадлежит правительству Ростовской области, в то время как около 45% акций находятся под контролем компаний, связанных с известным ростовским предпринимателем Арташесом Арутюнянцем, который также является президентом ФК.