Миллерово и близлежащие: на Дону в ночь на 20 июня объявили беспилотную опасность

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В ночь на 19 июня в Ростовской области была объявлена угроза применения беспилотных летательных аппаратов. По данным мониторинга, в зоне возможной опасности оказались Миллерово и прилегающие населённые пункты. Сообщение о риске поступило через систему предупреждения населения примерно в 23:00, когда региональные службы уже отслеживали обстановку в небе над севером области.Для жителей таких территорий подобные сообщения имеют особое значение. Сигнал о беспилотной опасности означает, что людям важно быстро перейти в безопасное место и не игнорировать официальные уведомления.