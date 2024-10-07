Фото: ФК Ростов

Игрок футбольного клуба «Ростов» Мохаммад Мохеби получил вызов в сборную Ирана. Новость была опубликована на сайте клуба.В составе национальной команды Мохеби предстоит сыграть в товарищеских матчах против Узбекистана и Катара, которые пройдут 10 и 15 октября.Стоит отметить, что Мохеби вернулся на поле после длительного перерыва только в октябре. В прошлом сезоне он получил травму стопы, и в июне ему пришлось перенести операцию. После хирургического вмешательства Мохеби восстанавливался четыре месяца.Несмотря на перерыв, иранский футболист сумел забить гол в матче с «Химками», который состоялся 2 октября на стадионе в Подмосковье. Кроме того, 26-летний спортсмен продемонстрировал хорошие навыки на атакующих позициях и продемонстрировал неплохой перехват.Мохеби перешёл в «Ростов» в 2023 году. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года.