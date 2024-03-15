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ФК "Ростов" временно покинет полузащитник Мохаммад Мохеби

ФК "Ростов" временно покинет полузащитник Мохаммад Мохеби
Иранский футболист Мохаммад Мохеби, выступающий на позиции полузащитника за ФК "Ростов", был временно приглашен в национальную сборную Ирана, сообщила пресс-служба его клуба 14 марта.

Мохаммад Мохеби родился в Иране. В 2019 году вышел на поле в составе национальной команды в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года против Камбоджи. В 2021 году он заключил трехлетний контракт с португальской командой "Санта-Клара". В 2022 году Мохеби был отдан в аренду в иранский клуб "Эстегляль", с которым он сумел выиграть Суперкубок Ирана.

В июле 2023 года футболист перешел играть за команду "желто-синих", где 25-летний спортсмен продемонстрировал отличную игру. Теперь этот полузащитник будет играть за сборную Ирана на матчах в период с 18 по 27 марта.
Фото: ФК "Ростов" соцсети
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