Фото: ФК Ростов

Мохаммад Мохеби выйдет на поле в матче «Ростов» — «Краснодар» после продолжительной реабилитации. Игра состоится 14 сентября.Клубная пресс-служба опубликовала в социальных сетях кадры с тренировки перед матчем. На фотографиях среди остальных футболистов можно заметить, что Мохеби, ранее травмированный, тренируется в основном составе. Возвращение иранского полузащитника вызвало радость у болельщиков.Из-за травмы стопы Мохеби пропустил 11 матчей сезона-2024/25. Футболисту даже пришлось перенести операцию.Предполагалось, что восстановление займет два месяца и он сможет начать новый сезон в срок. Однако реабилитация затянулась, и на возвращение на поле потребовалось более трех месяцев.Стоит отметить, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин несколько недель назад сообщил спортивным изданиям, что Мохеби начал тренироваться, но пока занимался отдельно. Теперь полузащитника можно увидеть на тренировках с основной командой.