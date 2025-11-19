Новости
Нападающий «Ростова» вернулся к тренировкам после травмы

Нападающий «Ростова» вернулся к тренировкам с основным составом после восстановления от травмы. Это подтверждают видеозаписи с тренировок, опубликованные в социальных сетях клуба.

На видео можно увидеть, что Сулейманов уже тренируется вместе с остальными игроками основного состава. Кроме того, Сулейманов уже принял участие в товарищеском матче с молодёжным составом.

Напомним, что Тимур Сулейманов получил травму плеча в матче РПЛ против «Динамо МХ» 25 октября. После этого он не выходил на поле в составе основной команды несколько матчей подряд.

Скорее всего, к следующему матчу, который состоится 23 ноября против «Крыльев Советов», нападающий выйдет на поле.
Фото: ФК Ростов
