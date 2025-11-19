Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове две девушки протаранили опору ЛЭП на машине

В Ростове две девушки протаранили опору ЛЭП на машине


В Ростове-на-Дону две девушки устроили аварию, в результате которой авто застряло между кирпичной стеной и опорой линии электропередач. О происшествии сообщает Donday.

Инцидент произошел около 18 ноября в Кривошлыковском переулке, недалеко от дома №1/9. По словам очевидцев, молодые девушки ехали на «Peugeot 206» со стороны улицы Коммунаров.

В какой-то момент водитель потеряла контроль над рулем. Авто вынесло на тротуар, где оно и столкнулось с опорой ЛЭП. С другой стороны машину прижала кирпичная стена хозпостройки.



Девушки самостоятельно выбрались из машины стояли рядом, успокаиваясь. Позже на место прибыла «Скорая помощь», у девушек были гематомы и ссадины.

В областной Госавтоинспекции инцидент не комментировали.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.