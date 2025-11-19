На Дону собаку привязали к бамперу «ВАЗа» и тащили по дороге

Фото: DonDay

В Донецке Ростовской области мужчина привязал немецкую овчарку к бамперу «ВАЗа» и тащил её по дороге. Кадры жесткого обращения разлетелись в сети 18 ноября.Бедну собаку, еле успевающую за авто, заметили водители в микрорайоне Гундоровский. Автомобилисты стали сигналить и блокировать проезд, чтобы остановить жестокого хозяина.Одна из местных жительниц догнала владельца и потребовала отвязать животное. Мужчина объяснил ей, что ничего жестокого в его действиях нет. Собаку он привязал потому что она «не помещается в салон».После словесной перепалки женщиной, он всё же отвязал пса и посадил в машину. Бедное животное не понимало за что с ним так и дрожа запрыгнул в автомобиль.