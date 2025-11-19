В Ленинском районе Ростова появилась новая игровая площадка с мультиспортивной ареной

Фото: тг-канал Александра Скрябина

В Ростове-на-Дону продолжается благоустройство детских и спортивных площадок. В сентябре стартовали и в этом месяце завершились работы в Ленинском районе во дворе многоквартирных домов по пер. Островского, 97, ул. Красноармейской, 11/95 и ул. Тельмана, 4.На территории появились новые детские игровые зоны и спортивное оборудование. Деньги на это выделили из городского бюджета. Глава города Александр Скрябин сообщил о готовности объекта в своем телеграм-канале.В новой игровой зоне появились турники для разных уровней подготовки, скамья для пресса и детская площадка с качалкой на пружине и балансиром.Глава Ленинского района Юлия Мищук рассказала, что у этой площадки непростая судьба. Жители долгое время просили создать здесь детскую игровую зону.Жители самостоятельно разработали проект благоустройства и демонтировали старые спортивные сооружения. Это значительно ускорило процесс обновления территории.Для комфорта горожан рядом с площадкой разместили скамейки и светильники на солнечных батареях. По просьбам жителей высадили сливы.В 2025 году в Ростове планируют обновить еще 50 детских и спортивных площадок за счет городского бюджета.