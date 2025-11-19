В Ленинском районе Ростова появилась новая игровая площадка с мультиспортивной ареной
В Ростове-на-Дону продолжается благоустройство детских и спортивных площадок. В сентябре стартовали и в этом месяце завершились работы в Ленинском районе во дворе многоквартирных домов по пер. Островского, 97, ул. Красноармейской, 11/95 и ул. Тельмана, 4.
На территории появились новые детские игровые зоны и спортивное оборудование. Деньги на это выделили из городского бюджета. Глава города Александр Скрябин сообщил о готовности объекта в своем телеграм-канале.
- Настоящей изюминкой площадки стала мультиспортивная арена с безопасным резиновым покрытием, расположенная в центре. На ней можно заниматься сразу несколькими видами спорта: футболом, баскетболом и волейболом. Также она может выступать и в качестве импровизированной сцены: местная детвора уже планирует устраивать здесь представления, - прокомментировал глава города.
В новой игровой зоне появились турники для разных уровней подготовки, скамья для пресса и детская площадка с качалкой на пружине и балансиром.
Глава Ленинского района Юлия Мищук рассказала, что у этой площадки непростая судьба. Жители долгое время просили создать здесь детскую игровую зону.
- Активные жители (хочу отметить, что здесь очень грамотный, деятельный председатель ТСЖ) приняли решение и за счет собственных средств перенесли электрический кабель в другое место. А водопровод был признан недействующим. И в августе глава города принял решение о выделении средств из местного бюджета на реконструкцию данной площадки. И теперь здесь появился новый спортивно-игровой комплекс, - рассказала глава Ленинского района Юлия Мищук.
Жители самостоятельно разработали проект благоустройства и демонтировали старые спортивные сооружения. Это значительно ускорило процесс обновления территории.
- На этой площадке выросло не одно поколение ростовчан. И хочу отметить, что среди наших детей нет ни одного неблагополучного ребенка. Все они состоялись как личности, как граждане России. Будем воспитывать и дальше подрастающее поколение в том же ключе. Низкий поклон всем, кто участвовал в этом хорошем деле. Теперь наша задача – сохранить эту красивую площадку, - подчеркнул председатель ТСЖ «Остров, 97», житель двора Николай Коробченко.
Для комфорта горожан рядом с площадкой разместили скамейки и светильники на солнечных батареях. По просьбам жителей высадили сливы.
В 2025 году в Ростове планируют обновить еще 50 детских и спортивных площадок за счет городского бюджета.