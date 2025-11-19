Фото: Ростов.ру

Ростовские водители рассказали, как защитить номера от грязи и снега. Зимой из-за влаги и реагентов номера могут стать грязными, что затрудняет их чтение и может привести к штрафам. Чистые номера важны для безопасности и соблюдения закона.За сокрытие номеров можно получить штраф до 5 тысяч рублей или лишиться прав на три месяца. Даже обычное загрязнение, если не очистить его вовремя, обойдется в 500 рублей.Некоторые способы очистки номеров запрещены. Например, защитные пленки или стекла затрудняют их видимость, особенно для камер. Чистка сухим снегом или тряпкой может повредить поверхность.Для защиты номеров можно использовать специальные спреи. Они отталкивают воду и грязь, создавая покрытие, которое не позволяет снегу, льду и загрязнениям прилипать. Номера легко очищаются водой или грязь сама слетает при движении.Эти спреи просты в использовании. Их нужно распылять на чистые номера после мойки или каждые две недели. Процесс занимает всего несколько минут.Также можно использовать антиобледенительные покрытия или пленки. Они предотвращают образование льда даже при сильных морозах. Такие пленки легко клеятся на номер, не мешая его считыванию, и устойчивы к перепадам температур.Некоторые водители прикрепляют рядом с номером небольшие фетровые или пластиковые щеточки. Они механически очищают номер во время движения без повреждений. Это простое и недорогое решение, особенно для внедорожников.Не рекомендуется использовать металлический скребок для чистки номеров, так как он может оставить царапины и ускорить загрязнение. Лучше использовать мягкую губку и автошампунь.Важно следить за чистотой номеров зимой, чтобы избежать штрафов и проблем на дороге.