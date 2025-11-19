Новости
Жители Левенцовки пожаловались на работу автобуса №71

Жители Левенцовки в Ростове пожаловались на плохую работу автобуса №71. По словам местной жительницы Александры, с которой связался Donday, многие рейсы пропускают первую остановку за мостом Стачки (Площадь Стачки 1902 года).

Даже полупустые автобусы №71 иногда не останавливаются. А маршруты №55 и №85а, следующие с Красноармейской, все время забиты впритык.

Женщина рассказала, что однажды автобус №55 попал в ДТП на подъезде к мосту. Пассажирам пришлось идти до остановки за мостом чтоб уехать, но за полчаса ожидания несколько проехавших автобусов №71 так и не остановились.

Жалобы на работу общественного транспорта поступают со всего города, причём чаще всего из Суворовского и Левенцовского районов. Ростовчане оставляют десятки обращений в соцсетях к мэрии и губернатору с просьбой решить транспортную проблему, но в большинстве случаев их просьбы остаются незамеченными.
Фото: Rostov.ru.
