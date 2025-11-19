ГАИ Ростовской области разыскивает очевидцев аварии двухмесячной давности

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

ГАИ Ростовской области разыскивает очевидцев дорожной аварии двухмесячной давности. В полицию с заявлением обратилась жительница города Волгодонска, которую сбила машина.ДТП произошло в Волгодонске 11 сентября на улице Ленинградской. Примерно в 13:00 женщина проходила возле дома № 19/71. По предварительной версии, в этот момент по дороге ехала легковушка «Фольксваген Поло». Вероятно, водитель не сразу заметил пешехода и вовремя не затормозил. В результате автомобиль наехал на прохожую.Женщина получила травмы, однако обратиться к правоохранителям решила по прошествии двух месяцев. Сейчас ГАИ ищет предполагаемого виновника дорожно-транспортной аварии, скрывшегося с места происшествия.Ведомство просит откликнуться свидетелей и очевидцев случившегося. Если у вас есть информация или запись с видеорегистраторов, просьба позвонить по номерам: 8 (8639) 29-02-02, 8 (8639) 27-75-84, 8 (8639) 27-76-05 или 102.Напомним, что за ДТП и оставление места аварии грозит уголовная ответственность вплоть до тюремного заключения.