Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

ГАИ Ростовской области разыскивает очевидцев аварии двухмесячной давности

ГАИ Ростовской области разыскивает очевидцев аварии двухмесячной давности
ГАИ Ростовской области разыскивает очевидцев дорожной аварии двухмесячной давности. В полицию с заявлением обратилась жительница города Волгодонска, которую сбила машина.

ДТП произошло в Волгодонске 11 сентября на улице Ленинградской. Примерно в 13:00 женщина проходила возле дома № 19/71. По предварительной версии, в этот момент по дороге ехала легковушка «Фольксваген Поло». Вероятно, водитель не сразу заметил пешехода и вовремя не затормозил. В результате автомобиль наехал на прохожую.

Женщина получила травмы, однако обратиться к правоохранителям решила по прошествии двух месяцев. Сейчас ГАИ ищет предполагаемого виновника дорожно-транспортной аварии, скрывшегося с места происшествия.

Ведомство просит откликнуться свидетелей и очевидцев случившегося. Если у вас есть информация или запись с видеорегистраторов, просьба позвонить по номерам: 8 (8639) 29-02-02, 8 (8639) 27-75-84, 8 (8639) 27-76-05 или 102.

Напомним, что за ДТП и оставление места аварии грозит уголовная ответственность вплоть до тюремного заключения.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.