На Дону за нарушение техники безопасности осудят инженера стройкомпании

Фото: Donday

Инженера осудят за нарушения правил безопасности при строительных работах в Новочеркасске. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.В июне этого года указанный инженер контролировал замену канализационных труб на улице Флерова в Новочеркасске. По версии следствия, он допустил выполнение работником задач в котловане глубиной 3,4 метра без предварительного укрепления стен. В результате произошел обвал грунта, из-за чего рабочий получил тяжелые увечья.Против должностного лица, отвечавшего за соблюдение техники безопасности на стройплощадке, возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Расследование завершено, и собранные доказательства направлены в суд для принятия решения.Если суд признает обвиняемого виновным, ему грозит различная ответственность, включая денежный штраф, принудительные работы, либо тюремное заключение сроком до четырех лет.