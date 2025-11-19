В центре Ростова за 170 млн продают бывшее здание бюро по трудоустройству

Фото: Циан

В центре Ростова выставлено на продажу здание, ранее принадлежавшее бюро трудоустройства за 170 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовано на известной онлайн-платформе.Речь идет об административном здании, расположенном по адресу: Московская, 54. В начале XIX века здесь, в самом сердце площади Старый Базар, был возведен комплекс торговых рядов в стиле классицизма. В период между концом XIX и началом XX века здание на Московской претерпело ряд реконструкций: мезонин был преобразован в полноценный второй этаж, с западной, северной и восточной сторон появились новые входы, а на первом этаже были проделаны дополнительные проемы.Во время Великой Отечественной войны, с 1941 по 1943 годы, здание частично пострадало от военных действий. Позже его восстановили, заменив оконные и дверные блоки. Внутренняя планировка также была изменена, чтобы соответствовать потребностям различных компаний, арендующих помещения.Современный вид западного и южного фасадов характеризуется акцентированными входами, выделенными тремя расположенными рядом проемами на обоих уровнях. Эти проемы оформлены мощными пилястрами, между которыми прерывается карниз и возвышается аттик с арочным завершением. На южной стороне здания сохранился фрагмент оригинальной кладки со встроенной колоннадой.Само здание имеет два этажа, подвальное помещение и многоскатную кровлю. В качестве строительного материала использовался кирпич, фасад украшен декоративной штукатуркой.Стоит отметить, что здание по адресу: Московская, 54 включено в список объектов культурного наследия под названием «Корпус торговых рядов». В объявлении указано, что земельный участок под зданием находится в частной собственности. Заполняемость арендаторами составляет 70%, а средняя ставка аренды – полторы тысячи рублей за квадратный метр. Владелец планирует продать здание за 170 миллионов рублей.