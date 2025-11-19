На Дону не сдавшие ОГЭ девятиклассники смогут бесплатно пройти обучение по рабочей профессии

Фото: Donday

В Ростовской области школьники, завершившие девятый класс и не справившиеся с ОГЭ, смогут бесплатно получить рабочую профессию. Законопроект, регламентирующий это, был окончательно утвержден депутатами Госдумы в двух чтениях.Хотя начальное профобразование как отдельная ступень больше не существует, в России продолжает действовать система профподготовки, дающая возможность получить квалификацию рабочего или служащего. Такое бесплатное обучение и сейчас реализуется в школах и колледжах. Предложенный закон подразумевает использование этой системы для тех, кто не прошел итоговую аттестацию после девятого класса или получил низкие баллы.Основная задача законопроекта состоит в уменьшении числа подростков, бросающих учебу, предоставлении им возможности получить востребованную специальность, найти работу в своем крае и раньше начать зарабатывать.Этот закон призван решить проблему нехватки квалифицированных рабочих кадров, поддержать молодежь и улучшить демографические показатели.Авторы инициативы полагают, что региональные власти будут поддерживать таких выпускников, финансируя их обучение или создавая дополнительные условия. Перечень профессий и учебных заведений, где будет вестись подготовка, установят региональные органы власти.