Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону не сдавшие ОГЭ девятиклассники смогут бесплатно пройти обучение по рабочей профессии

На Дону не сдавшие ОГЭ девятиклассники смогут бесплатно пройти обучение по рабочей профессии

В Ростовской области школьники, завершившие девятый класс и не справившиеся с ОГЭ, смогут бесплатно получить рабочую профессию. Законопроект, регламентирующий это, был окончательно утвержден депутатами Госдумы в двух чтениях.

Хотя начальное профобразование как отдельная ступень больше не существует, в России продолжает действовать система профподготовки, дающая возможность получить квалификацию рабочего или служащего. Такое бесплатное обучение и сейчас реализуется в школах и колледжах. Предложенный закон подразумевает использование этой системы для тех, кто не прошел итоговую аттестацию после девятого класса или получил низкие баллы.

Основная задача законопроекта состоит в уменьшении числа подростков, бросающих учебу, предоставлении им возможности получить востребованную специальность, найти работу в своем крае и раньше начать зарабатывать.

Этот закон призван решить проблему нехватки квалифицированных рабочих кадров, поддержать молодежь и улучшить демографические показатели.

Авторы инициативы полагают, что региональные власти будут поддерживать таких выпускников, финансируя их обучение или создавая дополнительные условия. Перечень профессий и учебных заведений, где будет вестись подготовка, установят региональные органы власти.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.