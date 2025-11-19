Гроссмейстер из Ростовской области вышел в полуфинал Кубка мира по шахматам

Фото: соцсети

Гроссмейстер из Ростовской области Андрей Есипенко вышел в полуфинал Кубка мира по шахматам. Турнир проходит в Индии с 1 ноября.Есипенко одержал победу в четырех партиях над сильными соперниками и в решающей встрече с американским шахматистом Сэмом Шенклендом сыграл вничью, но в тай-брейке сумел одержать верх.В полуфинале Есипенко встретится с китайским гроссмейстером Вэй И. Финал турнира состоится 26 ноября, и его победители получат право участвовать в турнире претендентов в 2026 году.После успешного выступления на турнире, Есипенко поблагодарил своих болельщиков в социальных сетях, подчеркнув, что впереди еще две важные партии.