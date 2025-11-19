О влиянии новолуния 20 ноября рассказала нумеролог из Ростовской области

Фото: Нейросеть

20 ноября 2025 года нас ожидает не просто очередное новолуние, а особенное астрологическое событие, происходящее в знаке Скорпиона в период ретроградного Меркурия. Астролог и нумеролог Наталья Стрекачева поделилась своим видением того, как это уникальное сочетание планет отразится на нашей жизни.По словам Натальи, новолуние в Скорпионе традиционно считается временем глубокого самокопания, трансформационных процессов, избавления от всего отжившего и создания прочного фундамента для будущих достижений. Это благоприятный момент для определения своих целей в сфере интимных отношений, материальной стабильности и духовного развития.Хотя новолуние само по себе является периодом для внутренней работы, влияние ретроградного Меркурия значительно усиливает его воздействие. Это сочетание создает двойную нагрузку на процессы самоанализа, что может привести к дискомфортным переживаниям. Активность ума станет более серьезной и, возможно, болезненной, а общение может приобрести острый характер. Появится настойчивое желание разобраться в сложных отношениях и раскрыть давние тайны.В этот период эксперт рекомендует четко сформулировать цели, связанные с важными изменениями в жизни. Также полезно проанализировать прошлую переписку и извлечь уроки из прошлого опыта. Ретроградный Меркурий предоставляет шанс завершить незавершенные дела и уладить проблемы в коммуникации.Астролог советует регулярно посещать баню или сауну, а также использовать другие методы очищения для себя и своего пространства. Рекомендуется записаться на массаж, заняться спортом, посетить косметолога или попробовать акупунктуру.В день новолуния в Скорпионе лучше избегать импульсивных финансовых решений. Наталья советует отложить подписание важных документов или предоставить их юристу для тщательной проверки.В этот день крайне не рекомендуется проявлять или провоцировать ревность, а также прибегать к манипуляциям. Энергия Скорпиона усиливает драматизм, а ретроградный Меркурий может вернуть в жизнь людей из прошлого, встречи с которыми лучше избегать, предостерегает специалист.