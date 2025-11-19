Новости
Подросток попал в реанимацию после жуткого ДТП в Донецке Ростовской области

Подросток попал в реанимацию после жуткого ДТП в Донецке Ростовской области. Об этом сообщает портал DonDay, со ссылкой на мать пострадавшего – Татьяну Шапошникову.

Происшествие случилось 15 ноября на улице Казакова. Предварительно, водитель джипа не успел вовремя затормозить и снес парня. Несовершеннолетний переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

По данным региональной Госавтоинспекции, его госпитализировали.

Мама мальчика, Татьяна, рассказала, что ее сын Владислав находится в реанимации в тяжелом состоянии. У него многочисленные переломы, удалена селезенка и разорвано легкое.

- Возможно, ему потребуется переливание крови, - рассказывает Татьяна. - О наказании водителя джипа пока не думаю. Главное сейчас – выздоровление сына.
Фото: Дондей
