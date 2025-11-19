В Ворошиловском районе Ростова ещё два многоквартирных дома подлежат сносу
В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону ещё два многоквартирных дома подлежат сносу. Постановления об этом были опубликованы на сайте городской администрации 19 ноября.
Здания по адресам Криворожская, 64 (литер А) и Погодина, 20/5 признаны аварийными. Владельцам квартир направлены письма с требованием демонтировать дома за свой счёт. Согласно законодательству, это стандартная процедура.
Однако собственники отказались выполнять требования. Вероятно, средства на снос будут выделены из городского бюджета.
Дом на Криворожской был признан аварийным в феврале этого года. Жители теперь ожидают несколько лет, чтобы получить новое жильё.