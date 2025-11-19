В Ворошиловском районе Ростова ещё два многоквартирных дома подлежат сносу

Фото: Яндекс карты

В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону ещё два многоквартирных дома подлежат сносу. Постановления об этом были опубликованы на сайте городской администрации 19 ноября.Здания по адресам Криворожская, 64 (литер А) и Погодина, 20/5 признаны аварийными. Владельцам квартир направлены письма с требованием демонтировать дома за свой счёт. Согласно законодательству, это стандартная процедура.Однако собственники отказались выполнять требования. Вероятно, средства на снос будут выделены из городского бюджета.Дом на Криворожской был признан аварийным в феврале этого года. Жители теперь ожидают несколько лет, чтобы получить новое жильё.