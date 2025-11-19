Тендер по модернизации ливневой канализации сорвался в Ростове

Фото: Donday

В Ростове-на-Дону не состоялся конкурс по определению подрядчика для реконструкции системы ливневой канализации. Извещение об этом размещено на сайте госзакупок.Ранее городское управление, ответственное за строительство транспортных объектов, объявило тендер. На обновление ливневой канализации в микрорайоне Левенцовка планировалось выделить 10,8 миллиарда рублей.Согласно условиям госзаказа, от будущего подрядчика требовался значительный опыт работы со сложными и опасными объектами. Обязательным условием также являлось членство в профильной саморегулируемой организации. Примечательно, что 30% от общей стоимости контракта победитель должен был направить на субподряд, приоритет при этом отдавался малому бизнесу.Контракт включал в себя модернизацию канализационных сетей, строительство двух очистных комплексов для дождевой воды, а также возведение двух насосных станций. Завершить все работы планировалось к 15 ноября 2028 года.Однако победителя выбрать не удалось. Конкурс был признан несостоявшимся из-за того, что была подана всего одна заявка. Вероятно, заказчику предстоит объявить повторный тендер.