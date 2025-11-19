В Ростове автобусные маршруты в Суворовский отказались продлевать

Фото: Дондей

В Ростове не могут продлить маршруты семи автобусов, следующих через микрорайон Суворовский, из-за плохого состояния дорог. Об этом сообщили в городской администрации.Жители Суворовского уже неоднократно обращались с просьбой, чтобы автобусы маршрутов №№ 1, 10, 18, 18а, 27, 43 и 81 доезжали до школы № 32, расположенной на улице Д. Петрова, 3А. Это необходимо для удобства детей, посещающих учебное заведение.Однако, как выяснилось, администрация города не может выполнить эту просьбу, так как дороги в новом районе не отремонтированы.Для того чтобы автобусы могли следовать по этим маршрутам, застройщик микрорайона «Суворовского» должен привести в нормативное состояние проезжую часть в переулках Белоусова и Костенко.Местные власти уточнили, что дороги не относятся к общегородским и не финансируются из городского бюджета. То же самое касается и обустройства автобусной остановки на улице Дмитрия Петрова. Все работы по её созданию должен выполнить застройщик.