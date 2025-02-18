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Нападающий из Бразилии Роналдо останется в «Ростове» до конца текущего сезона

Нападающий из Бразилии Роналдо останется в «Ростове» до конца текущего сезона
Нападающий из Бразилии Роналдо продолжит выступать за «Ростов» до конца текущего сезона. О его будущем в спорте рассказал Жулио Сезар Гранжа, представляющий интересы футболиста.

— Всё спокойно, он готовится к возобновлению сезона. До лета он не покинет «Ростов», — сообщил футбольный менеджер в интервью «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Жулио Сезар Гранжа обсуждал возможность расторжения контракта с «Ростовом». Некоторые болельщики восприняли это как намёк на возможный уход Роналдо из «Ростова». Однако до конца сезона-2024/25 бразилец останется в составе донского клуба.

В текущем сезоне 24-летний полузащитник провёл за «Ростов» 18 матчей, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. По оценке портала Transfermarkt, стоимость Роналдо составляет 5 миллионов евро.
Фото: ФК Ростов
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