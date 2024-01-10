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Полузащитник Роналдо собирается подписать контракт с «Ростовом»

Полузащитник Роналдо собирается подписать контракт с «Ростовом»
Полузащитник Роналдо собирается подписать контракт с «Ростовом». Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на Жулио Сезар Гранха, агента футболиста.

Бразильский футболист приехал в донскую столицу 8 января. По словам агента, Роландо Сезар Соарес дос Сантос подпишет контракт с донским клубом на 4,5 года. По информации агентства, подписание состоится 10 или 11 января.

Роландо – воспитанник бразильского клуба «Сан-Каэтано». Последние полтора года футболист играл за болгарский клуб «Левски».
Фото: GETTY IMAGES
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