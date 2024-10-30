Агент бразильского нападающего Роналдо заговорил про условия разрыва контракта с «Ростовом»



- Существует определенная сумма за разрыв контракта, которая будет взиматься в случае активации соответствующего пункта в договоре. Это компенсация клубу, чтобы покрыть убытки до истечения срока действия соглашения игрока. Сумма определяется в договоре, — заявил футбольный агент в интервью «РБ Спорт».

Фото: ФК Ростов

Футбольный агент бразильского нападающего Роналдо Сесар Соареш дос Сантос, известный как Жулио Сезар Гранха, недавно поделился подробностями. Он сообщил, что в случае досрочного ухода игрока тот будет обязан выплатить штраф.Некоторые болельщики восприняли комментарий агента как намек на возможный уход Роналдо из «Ростова». Однако, как добавил Жулио Сезар Гранха, контракт нападающего с донским клубом рассчитан до 2028 года, и он пока не планирует покидать его.Тем не менее сам факт обсуждения «суммы отступных» уже насторожил фанатов Роналдо. Напомним, что нападающий подписал контракт с «Ростовом» в январе 2024 года.