Бразилец Роналдо перешел в ФК «Ростов»

Фото: ФК Ростов

Бразильский нападающий Роналдо Сезар Соарес дос Сантос перешел в ФК «Ростов». Контракт с 23-летним футболистом рассчитан до лета 2025 года.Свою профессиональную карьеру форвард начал на родине в клубе «Сан-Каэтано». В 2022 году Роналдо переехал в Европу, где начал выступать за болгарский «Левский». В этом сезоне нападающий принял участие в 25 матчах. Бразилец забил семь голов и отдал одну голевую передачу.По данным портала Transfermarkt, «Ростов» выкупил Роналдо примерно за два миллиона евро (193,5 миллиона рублей по курсу 1 к 96). Однако официальной суммы донской клуб не озвучивал.