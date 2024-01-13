Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Бразилец Роналдо перешел в ФК «Ростов»

Бразилец Роналдо перешел в ФК «Ростов»
Бразильский нападающий Роналдо Сезар Соарес дос Сантос перешел в ФК «Ростов». Контракт с 23-летним футболистом рассчитан до лета 2025 года.

Свою профессиональную карьеру форвард начал на родине в клубе «Сан-Каэтано». В 2022 году Роналдо переехал в Европу, где начал выступать за болгарский «Левский». В этом сезоне нападающий принял участие в 25 матчах. Бразилец забил семь голов и отдал одну голевую передачу.

По данным портала Transfermarkt, «Ростов» выкупил Роналдо примерно за два миллиона евро (193,5 миллиона рублей по курсу 1 к 96). Однако официальной суммы донской клуб не озвучивал.
Фото: ФК Ростов
1 1

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.