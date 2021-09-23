Молодежка «Ростова» переиграла «УОР-5»

Желто-синие подтвердили звание лидера чемпионата, не оставив сопернику шансов.На первых порах игра не слишком клеилась. Это вынудило главного тренера сделать раннюю замену. И уже на 36-й минуте это себя оправдало. Вышедший на поле Артем Нтумба открыл счёт в матче. Но на перерыв коллектив ушли при равном счете. После обидного перехвата в обороне гости провели быструю атаку и забили, 1:1.Во второй части игры «Ростов» много атаковал. Почти сразу после перерыва нападающие желто-синих дважды угодили в штангу. Но на 50-й минуте матча уже ничто не могло спасти «УОР-5» – Александр Мухин забил головой после углового, 2:1. Далее у хозяев было еще несколько моментов, долгое время не везло. На 75-й все-таки удалось ещё раз поразить ворота оппонента – Павел Горелов после выхода один на один послал мяч точно в угол – 3:1. В итоге «Ростов» побеждает без видимых проблем.1 октября подопечные Заура Тедеева проведут выездной матч с «Сочи».