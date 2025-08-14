Фото: тг Юрия Слюсаря

В Ростове-на-Дону при атаке беспилотников пострадали 20 зданий. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.Жильцам обещают возместить ущерб. На месте работает мобильный пункт полиции.- Побывал в больнице. Пообщался с пострадавшей девочкой Машей. Пожелал ей здоровья и получил от нее задание: она всегда мечтала попасть на Кремлевскую елку. Обязательно исполним. Главное сейчас - поскорее выздороветь, - сообщил глава региона.В настоящее время комиссия устанавливает причиненный ущерб. Всего с заявлениями обратились 175 жителей.Напомним, днем 14 августа ростовскую область атаковали БПЛА. Повреждены оказались 20 зданий. Пострадали 13 человек, двое из которых – в тяжелом состоянии.