Градсовет запретил застройку Левобережной рощи в Ростове

Фото: Правительство Ростовской области

Проект масштабной жилищной застройки на месте рощи по улице Шоссейной в левобережной части Ростова-на-Дону, предложенный компанией «Дон Сити», рассмотрели на заседании совета по градостроительству, который провел глава региона Юрий Слюсарь. Поводом для детального изучения проекта стали многочисленные обращения ростовчан.По поручению врио губернатора была создана комиссия, которая провела анализ возможных последствий застройки уникальной природной территории. Итогом работы комиссии стало заключение о категорической неприемлемости уничтожения рощи. Принимая во внимание данное заключение, градостроительный совет отклонил предложенный девелопером инвестиционный проект, предполагавший застройку Левобережной рощи.- Поддерживаю мнение комиссии и горожан: здесь должна остаться роща, – подчеркнул Юрий Слюсарь, окончательно определив судьбу территории, и поручил подготовить соответствующее распоряжение.Важно отметить, что это решение позволит сохранить Левобережную рощу, закрепив за ней статус охраняемой природной территории и зоны отдыха.Вместо запланированного жилого комплекса градостроительный совет поддержал кардинально новое решение: в рамках масштабного проекта развития левобережья Ростова-на-Дону рассматривается возможность организации непрерывной рекреационной зоны площадью 67,3 гектара, примыкающей к роще вдоль реки Дон.Согласно проекту, на этой территории предполагается создание современного парка с сохранением существующей растительности, высадкой новых деревьев и кустарников, а также формированием удобной зоны отдыха для жителей города.