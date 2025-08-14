В Ростове для жителей пострадавших при атаке БПЛА квартир подготовили ночлег

Фото: DonDay

В Ростове для жителей пострадавших при атаке дронов квартир подготовили ночлег. Об этом сообщает Donday.ru.На улицах Лермонтовской и Тельмана днем 14 августа произошел взрыв. В жилые дома ударил беспилотник. В результате пострадали 13 человек, повреждены оказались квартиры. Жильцов дома на время эвакуировали в школу № 50.Специально для жителей было подготовлено все необходимое – продукты питания и вода. Кроме того, в ПВР уже установлены раскладушки. Если жители останутся в школе на ночлег, им придется спать в спортзале образовательного учреждения.Для людей также организован медпункт и психологическая помощь от специалистов.