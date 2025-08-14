Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове для жителей пострадавших при атаке БПЛА квартир подготовили ночлег

В Ростове для жителей пострадавших при атаке БПЛА квартир подготовили ночлег
В Ростове для жителей пострадавших при атаке дронов квартир подготовили ночлег. Об этом сообщает Donday.ru.

На улицах Лермонтовской и Тельмана днем 14 августа произошел взрыв. В жилые дома ударил беспилотник. В результате пострадали 13 человек, повреждены оказались квартиры. Жильцов дома на время эвакуировали в школу № 50.

Специально для жителей было подготовлено все необходимое – продукты питания и вода. Кроме того, в ПВР уже установлены раскладушки. Если жители останутся в школе на ночлег, им придется спать в спортзале образовательного учреждения.

Для людей также организован медпункт и психологическая помощь от специалистов.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.