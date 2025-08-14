Беспилотник влетел в многоквартирный дом в центре Ростова: хронология событий

Фото: Donday

В Ростове-на-Дону произошел серьезный инцидент, вызванный атакой беспилотного летательного аппарата. Утром 14 августа в центральной части города прогремел взрыв, за которым последовало появление густого серого дыма. Как выяснилось, БПЛА упал в районе пересечения улиц Лермонтовской и Тельмана.Охваченные паникой жители спешно покидали свои дома, не успев взять с собой ни документы, ни личные вещи. Оперативные службы незамедлительно прибыли на место происшествия.По информации, предоставленной временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем, в результате атаки дрона пострадали десять многоквартирных домов, а также несколько автомобилей.Инцидент с падением БПЛА привел к травмам у 13 человек, среди которых двое получили серьезные ранения. Среди пострадавших оказались двое детей. Семи пострадавшим была оказана неотложная медицинская помощь, после чего их отпустили домой. Шесть человек были госпитализированы.Глава города Александр Скрябин объявил о введении локального режима чрезвычайной ситуации на месте происшествия. Из зоны бедствия были эвакуированы 212 человек, а территория вокруг места падения была оцеплена. Жителей пострадавших домов временно разместили в школе № 50, где им предоставили питьевую воду, питание и спальные места. Также пострадавшим оказывают медицинскую и психологическую помощь.Район падения беспилотника был оцеплен, а движение транспорта в районе улиц Лермонтовской, Тельмана и Газетного переулка было перекрыто, что привело к образованию масштабных пробок в центре города.После завершения работ по обезвреживанию частей дрона саперами жильцы совместно с сотрудниками правоохранительных органов и специальной комиссией вернулись в свои поврежденные квартиры. Владельцам разрешили осмотреть свои жилища для оценки ущерба. При этом осмотр квартир проходил в сопровождении сотрудников Следственного комитета. После завершения осмотра жильцы были выведены на улицу.