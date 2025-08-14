Любительницу сапсерфинга с тремя детьми отнесло далеко от берега в Ростовской области

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростовской области женщину с тремя детьми унесло на значительное расстояние от берега. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального управления МЧС.По имеющимся сведениям, 9 августа в водах Таганрогского залива мать и трое ее детей решили покататься на досках для сапсерфинга, что привело к неприятным последствиям. Из-за мощного потока воды их начало относить в открытое море, в результате чего они оказались далеко от береговой полосы.Самостоятельные попытки вернуться обратно не увенчались успехом, так как усилившийся ветер только усугублял их удаление от берега.К счастью, сотрудники ГИМС, проводившие стандартное патрулирование, заметили сапсерферов, попавших в затруднительное положение. Они незамедлительно забрали их на патрульный катер и доставили на сушу, оказав необходимую поддержку.