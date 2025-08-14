Любительницу сапсерфинга с тремя детьми отнесло далеко от берега в Ростовской области
В Ростовской области женщину с тремя детьми унесло на значительное расстояние от берега. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального управления МЧС.
По имеющимся сведениям, 9 августа в водах Таганрогского залива мать и трое ее детей решили покататься на досках для сапсерфинга, что привело к неприятным последствиям. Из-за мощного потока воды их начало относить в открытое море, в результате чего они оказались далеко от береговой полосы.
Самостоятельные попытки вернуться обратно не увенчались успехом, так как усилившийся ветер только усугублял их удаление от берега.
К счастью, сотрудники ГИМС, проводившие стандартное патрулирование, заметили сапсерферов, попавших в затруднительное положение. Они незамедлительно забрали их на патрульный катер и доставили на сушу, оказав необходимую поддержку.