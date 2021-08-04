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«Молодёжка» «Ростова» выиграла десятый раз кряду

«Молодёжка» «Ростова» выиграла десятый раз кряду
Дончане в рамках 4-го тура М-Лиги переиграли на выезде «молодёжку» «Химок» - 2:0.

Молодёжный состав «Ростова» выиграл ещё один матч. Виктория стала десятой подряд, если брать во внимание последние матчи прошлого чемпионата.

В первой части игры команды показывали не слишком активный футбол с небольшим количеством острых моментов. Чуть ближе к взятию ворот были гости, но равенство на табло осталось до перерыва.

В начале второй части встречи (на 50-й минуте) «Ростов» всё-таки забил. Голом отличился Кирилл Щетинин. Несколько минут спустя «жёлто-синие» упрочили преимущество. Вновь забил Щетинин – удар в «шестёрку», 0:2. В дальнейшем игра успокоилась, и ростовчане без особых трудностей довели дело до победы. В итоге «Ростов» продлевает свою победную серию до 10 матчей.

В турнирной таблице М-Лиги после четырёх туров подшефные Заура Тедеева идут на первом месте.

В следующем туре «жёлто-синие» 13 августа сразятся в Москве с УОР-5.

Теги: ФК Ростов

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