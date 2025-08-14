Новости
Питание организовали в ПВР для жильцов пострадавших от прилета дрона МКД в Ростове

В Ростове-на-Дону для жильцов многоквартирных домов, пострадавших от атаки беспилотника, организовали питание в пункте временного размещения. Информацию с места происшествия передаёт корреспондент портала DonDay.

В ПВР, развёрнутом на базе школы № 50, подготовлены спальные места и налажено обеспечение питанием. Кроме того, пострадавшим горожанам предоставляется необходимая медицинская и психологическая поддержка.

По информации нашего корреспондента, переночевать в пункте временного размещения решили шесть человек. В ближайшее время планируется собрать жильцов и отвезти их в свои квартиры, чтобы они могли открыть двери.
Фото: Donday
