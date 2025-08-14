Новости
Прокуратура открыла горячую линию после падения беспилотника в центре Ростова

После падения беспилотника в Ростове-на-Дону в прокуратуре открыли горячую линию. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Как сообщалось ранее, 14 августа в Ростове из-за крушения беспилотника пострадали жилые здания на улицах Лермонтовской и Тельмана. По информации от временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области, серьезные травмы получили двое, а еще одиннадцать человек были госпитализированы.

Областная прокуратура следит за соблюдением прав потерпевших и предоставлением им всесторонней поддержки. Организовано взаимодействие со всеми заинтересованными структурами для быстрого оказания медицинской и иной необходимой помощи гражданам. Заместитель областного прокурора Владимир Ходурский лично контролирует ситуацию на месте происшествия, сообщили в прокуратуре.

Для оперативного приема обращений и предоставления юридической поддержки в прокуратуре организована работа горячей линии по телефону: 8 (863) 210-55-99.
Фото: Donday
