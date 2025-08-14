В Ростове доцента кафедры одного из вузов подозревают во взяточничестве

Фото: Donday

В Ростове-на-Дону сотрудница одного из вузов стала фигурантом дела о взяточничестве, о чём сообщило региональное управление Следственного комитета.По данным следствия, преподаватель регулярно передавала денежные средства декану того же факультета, который уже находится под следствием, за гарантированное получение студентами положительных оценок на зачётах и экзаменах без фактической проверки их знаний. Суммарный размер взяток, переданных доцентом, составил более 600 тысяч рублей."В рамках данного уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого правонарушения, а также на выявление возможных соучастников коррупционной схемы", - прокомментировали ситуацию в Следственном комитете.В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой.