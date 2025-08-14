Власти Ростова-на-Дону оценят ущерб в квартирах после атаки беспилотника

Фото: ИИ.

В Ростове власти оценят ущерб в квартирах после атаки беспилотников. Об этом сообщили представители городской администрации жильцам поврежденных квартир.Дрон повредил многоэтажку на Лермонтовской и улице Тельмана 14 августа. В результате падения дрона оказался поврежден жилой дом. Всего пострадали 13 человек, из которых двое – в тяжелом состоянии.Место происшествия оцеплено, люди эвакуированы из жилых домов. Жителей временно разместили в школе № 50. Городские власти 15 августа посетят квартиры, которые получили повреждения. Сбор жителей назначен на 09:30. Будет оценен ущерб.