Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В поврежденных из-за атаки беспилотников квартирах Ростова остались питомцы

В поврежденных из-за атаки беспилотников квартирах Ростова остались питомцы
Жители Ростова переживают за судьбу своих питомцев, оставленных в поврежденных после атаки БПЛА квартирах. Об этом Donday.ru сообщили местные жители.

Днем 14 августа в дом на улицах Лермонтовской и Тельмана попал беспилотный летательный аппарат. В результате пострадали 13 человек, в квартирах выбило окна. Временно жильцов перевезли в школу № 50.

В момент удара люди схватили все необходимое, у некоторых дома остались питомцы. Теперь они проведут в оцепленной многоэтажке как минимум сутки без еды и воды. Попасть в свои квартиры можно будет только 15 августа в 09:00.

- Когда ударило, мой кот остался дома один, больше там никого не было. Разрешили пройти с полицией и забрать. Но сейчас в квартиры не пускают, - рассказала одна из жительниц.

В настоящее время жильцам оказывают психологическую помощь.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.