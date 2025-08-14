В поврежденных из-за атаки беспилотников квартирах Ростова остались питомцы

Фото: DonDay

Жители Ростова переживают за судьбу своих питомцев, оставленных в поврежденных после атаки БПЛА квартирах. Об этом Donday.ru сообщили местные жители.Днем 14 августа в дом на улицах Лермонтовской и Тельмана попал беспилотный летательный аппарат. В результате пострадали 13 человек, в квартирах выбило окна. Временно жильцов перевезли в школу № 50.В момент удара люди схватили все необходимое, у некоторых дома остались питомцы. Теперь они проведут в оцепленной многоэтажке как минимум сутки без еды и воды. Попасть в свои квартиры можно будет только 15 августа в 09:00.- Когда ударило, мой кот остался дома один, больше там никого не было. Разрешили пройти с полицией и забрать. Но сейчас в квартиры не пускают, - рассказала одна из жительниц.В настоящее время жильцам оказывают психологическую помощь.