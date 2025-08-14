На месте падения БПЛА в Ростове ввели режим локального ЧС

Фото: Donday

В связи с инцидентом, произошедшим в Ростове-на-Дону, где упал дрон, в городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом проинформировал глава администрации города Александр Скрябин.Беспилотный аппарат нанес повреждения жилому зданию, расположенному на улице Лермонтовской. Обломки дрона рухнули на кровлю многоэтажки. Тринадцать человек получили ранения в результате случившегося.Сотрудники экстренных служб провели эвакуацию жильцов пострадавшего дома, предоставив им временное размещение в здании школы № 50. Областная прокуратура осуществляет надзор за развитием ситуации.В данный момент на месте инцидента ожидают прибытия специалистов-саперов. На затронутой территории введен режим чрезвычайной ситуации.