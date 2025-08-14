В Ростовской области установят ограждения на трассах за 58 миллионов рублей

Фото: нейросеть

Региональное министерство транспорта объявило тендер на установку ограждений на пяти автомобильных дорогах. Об этом сообщили на сайте госзакупок.Ограждения появятся на следующих дорогах:Всего установят более 12 тысяч блоков по обеим сторонам дорог. Деньги на это выделят из регионального бюджета. Завершить работы планируют до конца 2025 года.Подать документы на участие можно до 21 августа. Победителя объявят 28 августа.