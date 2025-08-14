В Ростовской области установят ограждения на трассах за 58 миллионов рублей
Региональное министерство транспорта объявило тендер на установку ограждений на пяти автомобильных дорогах. Об этом сообщили на сайте госзакупок.
Ограждения появятся на следующих дорогах:
1. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») — Азов
2. Кашары — Первомайское — Милютинская — Морозовск
3. Миллерово — Вешенская
4. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») — Семикаракорск — Волгодонск (Головное) — Южный — Большая Мартыновка
5. Морозовск — Цимлянск — Волгодонск
Всего установят более 12 тысяч блоков по обеим сторонам дорог. Деньги на это выделят из регионального бюджета. Завершить работы планируют до конца 2025 года.
Подать документы на участие можно до 21 августа. Победителя объявят 28 августа.