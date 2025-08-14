Новости
Транспортный коллапс произошел в центре Ростова после падения БПЛА

После инцидента с падением беспилотного летательного аппарата в центральной части Ростова-на-Дону сложилась критическая ситуация на дорогах. Согласно информации от «Яндекс. Карт», движение полностью заблокировано на пересечении улиц Тельмана, Лермонтовской и Газетного переулка – именно вблизи этой зоны произошло падение дрона.

Автомобильные заторы парализовали Ворошиловский проспект, улицы Соколова, Красноармейскую, Семашко, Филимоновскую и Варфоломеева.

В районе инцидента установлена зона оцепления, и в настоящее время ожидается прибытие специалистов по разминированию для проведения работ по обезвреживанию обломков беспилотника.

Жителям Ростова-на-Дону настоятельно рекомендуется избегать поездок в указанный район города. Рекомендуется заранее продумать альтернативные маршруты и воспользоваться объездными путями.

Напомним, что в результате падения дрона на улицах Лермонтовской и Тельмана повреждения получили несколько МКД. Ранены 13 человек, двое из которых с тяжелыми травмами.
Фото: Donday
