Жители Ростова рассказали, как спасали своих питомцев во время атаки дронов
Жители Ростова рассказали, как спасали своих питомцев во время атаки дронов. Об этом сообщает портал DonDay, ссылаясь на жительницу поврежденной многоэтажки.
Утром 14 августа в результате атаки БПЛА пострадали десять многоквартирных домов в районе Лермонтовской, Газетного и Тельмана.
После оглушительного хлопка в небе люди в панике побежали из квартир. Встревоженные жители торопливо покидали свои жилища, не имея возможности взять с собой необходимые документы и личные вещи.
Однако, несмотря на общий переполох и неразбериху, одна из жительниц пострадавших домов успела вынести из опасной зоны двух своих кошек.
- После громкого взрыва мы быстро взяли наших любимцев, завернули их и в ужасе выбежали на улицу, - поделилась жительница Ростова.
В данный момент семья и их домашние животные размещены во временном пункте, организованном на базе школы № 50. По словам горожан, возвращение в свои квартиры сегодня невозможно. После ликвидации дрона специалисты проведут детальный осмотр зданий.