Фото: Donday

Жители Ростова рассказали, как спасали своих питомцев во время атаки дронов. Об этом сообщает портал DonDay, ссылаясь на жительницу поврежденной многоэтажки.Утром 14 августа в результате атаки БПЛА пострадали десять многоквартирных домов в районе Лермонтовской, Газетного и Тельмана.После оглушительного хлопка в небе люди в панике побежали из квартир. Встревоженные жители торопливо покидали свои жилища, не имея возможности взять с собой необходимые документы и личные вещи.Однако, несмотря на общий переполох и неразбериху, одна из жительниц пострадавших домов успела вынести из опасной зоны двух своих кошек.- После громкого взрыва мы быстро взяли наших любимцев, завернули их и в ужасе выбежали на улицу, - поделилась жительница Ростова.В данный момент семья и их домашние животные размещены во временном пункте, организованном на базе школы № 50. По словам горожан, возвращение в свои квартиры сегодня невозможно. После ликвидации дрона специалисты проведут детальный осмотр зданий.