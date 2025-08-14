В Ростове жильцам пострадавших от атаки БПЛА домов окажут помощь четыре психолога

Фото: Donday

Четыре специалиста в области психологии будут оказывать поддержку жителям многоквартирных домов, пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Информацию с места происшествия передает корреспондент издания DonDay.По распоряжению градоначальника Александра Скрябина для оказания необходимой помощи в пункт временного размещения (ПВР) были направлены психологи.Следует напомнить, что в результате атаки дронов пострадали тринадцать человек, двое из которых получили серьезные ранения. Жители поврежденных многоэтажек были эвакуированы и размещены в ПВР, организованном на базе школы № 50.В пункте временного размещения также предоставляется медицинская помощь. Как сообщает корреспондент DonDay с места событий, у одной из ростовчанок диагностирован диабет. В процессе эвакуации из-за спешки и суматохи она не взяла с собой инсулин, который ей крайне необходим для поддержания здоровья. В настоящее время медики, находящиеся в ПВР, пытаются найти решение этой проблемы.Кроме того, работники медицинской службы помогли пожилой женщине добраться до временного убежища. Сотрудники бережно донесли бабушку на руках прямо из ее дома.